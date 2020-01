Rifiuti – Anno nuovo, schifo vecchio: raccolti 81 chili in due ore (VIDEO) (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nuova iniziativa di cittadinanza attiva da parte del gruppo VUMP (Voglio Un Mondo Pulito) di Ciccio Ronca: una decina di volontari ha impegnato la mattinata di sabato per ripulire dai Rifiuti l’arenile di Mercatello adiacente il distributore di carburanti. Come purtroppo sempre accade, in un paio d’ore sono stati tirati su ottantuno chilogrammi di Rifiuti. Plastiche, carte e cartoni, residui di botti, micro-plastiche, indumenti, vetro, calcinacci e residui organici. “Portiamo avanti tutto ciò che abbiamo costruito nel 2019. Che sia l’Anno delle conferme, ma soprattutto del cambiamento!”, dice Ciccio Ronca. La strada, purtroppo, è ancora molto lunga. L'articolo Rifiuti – Anno nuovo, schifo vecchio: raccolti 81 chili in due ore (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

