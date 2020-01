Ribaltone su una panchina italiana: torna Serse Cosmi (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Perugia, dopo aver esonerato Oddo, chiama Cosmi. Il tecnico torna sulla panchina umbra a distanza di 16 anni Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. La frase di Antonello Venditti nel suo brano “Amici mai” calza a pennello per spiegare il grande ritorno sulla panchina del Perugia. La squadra umbra, al sesto … L'articolo Ribaltone su una panchina italiana: torna Serse Cosmi proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

