Ribaltone in Serie B, salta una panchina importante: in sella torna Cosmi (Di sabato 4 gennaio 2020) In attesa della ripresa del campionato di Serie B, arriva un importante Ribaltone in panchina. “A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la Serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”. Il tecnico paga una stagione deludente con una squadra costruita per ottenere la promozione in Serie A, adesso la zona promozione è distante 7 punti, un gap che si può ancora recuperare. Il sostituto sarà Serse Cosmi, pronto a firmare il contratto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Ribaltone in Serie ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

