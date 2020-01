Repubblica: “in Italia i treni per i pendolari sono talmente pieni che non si riesce a svenire” (Di sabato 4 gennaio 2020) Repubblica oggi riporta la rivoluzione per 38mila dipendenti che sta avvenendo i Svizzera con l’estensione dell’orario di lavoro anche agli spostamenti casa-ufficio. Un esempio che potrebbe difficilmente essere seguito da noi Italiani dove le condizioni del trasporto pubblico che interessano i pendolari sono al limite della sopravvivenza «I treni sono talmente gremiti che non si riesce neanche a svenire: quando la gente si sente male, diventa bianca, ma non riesce ad accasciarsi…» È stato il commento del presidente del Comitato pendolari della Ostia Lido, Maurizio Messina. La situazione non è diversa neanche più a nord «Ben che si vada, qui al massimo possiamo ambire a qualche rimborso per ritardi troppo reiterati» Dice Alberto Corsani, direttore dell’Eco delle Valli Valdesi, pendolare tra Torino e Torre Pellice. Da noi in Italia il massimo a cui si può aspirare è ... Leggi la notizia su ilnapolista

