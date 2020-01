Repubblica: 4 giorni lavorativi di 6 ore, la nuova proposta del Premier in Finlandia (Di sabato 4 gennaio 2020) L’anno nuovo può riservare sempre nuove sorprese, ed è il caso riportato oggi da Repubblica in un box, una notizia proveniente dalla Finlandia dove il nuovo primo ministro, la 34enne Sanna Marin ha proposto l’introduzione nel Paese di un orario di lavoro flessibile, con una settimana lavorativa di quattro giorni e giornate di sei ore. «Credo che le persone si meritino di passare più tempo con le loro famiglie, con quelli a cui vogliono bene, e di coltivare i loro hobbies e altri aspetti della vita, come la cultura» Queste le motivazioni addotte a margine della proposta che non è poi così rivoluzionaria dal momento che in Svezia è già in vigore la giornata lavorativa di 6 ore dal 2015 e che gli studi, nonostante la diminuzione dell’orario, riportano addirittura un aumento della produttività L'articolo Repubblica: 4 giorni lavorativi di 6 ore, la nuova proposta del Premier in ... Leggi la notizia su ilnapolista

