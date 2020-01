Reddito di cittadinanza, in Campania compravano Dom Perignon da 150 euro a bottiglia: denunciati (Di sabato 4 gennaio 2020) Campania, furbetti del Reddito di cittadinanza: compravano Dom Perignon In Campania, tra le province di Napoli e Caserta, la Guardia di finanza ha scoperto l’ennesimo gruppo di furbetti del Reddito di cittadinanza: persone beneficiarie del sussidio senza averne i requisiti o, ancora peggio, che utilizzano quei soldi per acquisti non previsti dalla legge, come ad esempio delle bottiglie di Dom Perignon. Sono in tutto 80 i beneficiari illegittimi del Reddito di cittadinanza individuati dagli investigatori nell’ultima indagine avviata in Campania: 64 sono stati denunciati e per gli altri 16 è scattata la segnalazione all’INPS. La metà di loro lavorava in nero come pizzaiolo, cameriere, barista, operaio, magazziniere o muratore, ma nel frattempo percepiva il sussidio. Ma ciò che è saltato agli occhi della Guardia di finanza è stato soprattutto il singolare utilizzo del ... Leggi la notizia su tpi

La7tv : #omnibus @VeroDeRomanis (Luiss): 'Conte ha detto che il RdC ha ridotto la povertà del 60%: bisogna stare attenti co… - lucianonobili : Nel 2020 l’emergenza è far ripartire la crescita. @ItaliaViva propone un Piano #Shock per sbloccare 120 miliardi di… - LiciaRonzulli : Prima lo scandalo dello champagne comprato col #RdC, oggi un ubriaco aggredisce i carabinieri e poi si scopre che p… -