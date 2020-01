Redditi, Berlusconi sempre primo. Nel 2019 il Cavaliere ha dichiarato 48 milioni di euro. Al secondo posto il premier Conte con un milione (Di sabato 4 gennaio 2020) Se qualcuno si aspettava grandi sorprese dalla dichiarazione dei Redditi del 2019, resterà deluso. Passano gli anni, cambiano i governi ma il Paperon de’ Paperoni è sempre Silvio Berlusconi che nell’ultimo anno ha dichiarato la bellezza di 48 milioni di euro. Ma se per lo scettro del più ricco del parlamento non c’è stata partita, ben diverso è il discorso per quanto riguarda il secondo posto. A spuntarla è stato il premier Giuseppe Conte con 1 milione e 155 mila euro, per un aumento di circa 700 mila euro rispetto all’anno precedente, che ha bruciato al fotofinish Matteo Renzi, fermo a poco meno di 800 mila euro. Per quanto riguarda Conte, come da lui stesso attestato, non sono intervenute “variazioni” in “rapporto all’ultima dichiarazione presentata”, questo significa che resta proprietario di un fabbricato a Roma e di una Jaguar d’epoca, modello XJ6, immatricolata nel ’96. ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

