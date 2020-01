Real Madrid, Zidane: «Courtois ci ha salvati, è il migliore al mondo» (Di domenica 5 gennaio 2020) Zinedine Zidane esalta la prestazione di Courtois nella vittoria del Real Madrid contro il Getafe: ecco le parole del tecnico Zinedine Zidane deve ringraziare Thibaut Courtois. Il portiere belga, infatti, è stato decisivo nella vittoria del Real Madrid contro il Getafe. Ecco le parole di Zidane a fine gara. «Ci ha salvati, è stato decisivo. È un giocatore importante per noi e lo sta dimostrando, non solo in questa partita ma da molto tempo: sono felice per la sua prestazione, per me è il migliore al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Ha solo 17 anni anni ma è già ambitissimo: Real Madrid sulle tracce di Reinier ???? - forumJuventus : [ES] AS - Il Real molla Pogba, la Juve può provarci ?? - FcInterNewsit : From UK - Eriksen ha già deciso: via dal Tottenham a gennaio. Inter davanti a Real Madrid e Man. Utd -