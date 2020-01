Raid Usa a Baghdad, Teheran avvisa l’Onu: «L’attacco potrebbe avere conseguenze incontrollabili» (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Raid portato a termine dagli Stati Uniti a Baghdad, in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani, potrebbe avere «conseguenze incontrollabili». Lo ha annunciato ieri sera, 3 gennaio, il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, durante una conversazione telefonica. Il ministro ha ribadito che l’azione è stata «un atto terroristico» e che, per la grande popolarità del generale tra i popoli della regione dovuta al suo impegno contro il terrorismo, «il suo martirio avrà conseguenze che non possono essere controllate da nessuno e la cui responsabilità ricadrà sugli Stati Uniti». «Gli americani vedranno la vendetta per l’uccisione di Soleimani», ha promesso il presidente iraniano durante una visita ai familiari del capo delle forze al-Quds. Leggi anche: Baghdad, migliaia di persone ai ... Leggi la notizia su open.online

