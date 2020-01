Raid Usa a Baghdad, massima allerta per i militari italiani: basi blindate e spostamenti ridotti al minimo (Di sabato 4 gennaio 2020) Venti di guerra e massima allerta per i militari italiani impegnati all’estero. Il Raid Usa – di cui l’Italia non era stata avvisata e nel corso del quale è rimasto ucciso il generale iraniano Soleimani – rischia di esporre a gravi rischi i militari italiani in servizio nelle aree in cui l’Iran potrebbe attuare la sua ritorsione. Per questo motivo, la Difesa ha innalzato le misure di sicurezza dei nostri contingenti chiedendo di limitare gli spostamenti, se non per ragioni indispensabili, e blindando di fatto tutte le basi. È certo che l’Iran reagirà all’offensiva degli Usa ed «è chiaro che l’Italia sia particolarmente esposta», spiega il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa. «L’Iran dovrà reagire per non perdere la faccia, un’escalation è sicura, è stata varcata la linea rossa» ha aggiunto. Anche la Farnesina non nasconde ... Leggi la notizia su open.online

