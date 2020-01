Raduno internazionale di mongolfiere a Mondovì: c’è anche il dirigibile da record [FOTO] (Di sabato 4 gennaio 2020) Da oggi al 6 gennaio Mondovì ospita il 32° Raduno aerostatico internazionale dell’Epifania, con piloti provenienti da tutta Italia e da molte nazioni straniere (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Quattro le mongolfiere speciali: “Van Gogh” che riproduce la testa del pittore fiammingo; “Adelaide, il koala” e “Tale Steve, il pinguino”, che fanno parte dello zoo volante del britannico Andrea Holly e “Rhino, il rinoceronte” per promuovere la salvaguardia dell’animale a rischio di estinzione. In volo anche il dirigibile più grande del mondo, alto come un palazzo di 5 piani, in grado di volare a basse velocità (da 0 a 30km all’ora), usando gas propano e un piccolo motore da 65 cavalli. Le mongolfiere si alzeranno con due voli ogni giorno, con decollo dall’area verde di Parco ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Mongolfiere a Mondovì: 32° raduno aerostatico internazionale dell’Epifania - quotidianopiem : Mongolfiere a Mondovì: 32° raduno aerostatico internazionale dell’Epifania - solops : Mongolfiere a Mondovì: 32° raduno aerostatico internazionale dell’Epifania -