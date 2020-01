Quotazione Oro Gennaio 2020: previsioni prezzo oro usato e nuovo, analisi in tempo reale (Di sabato 4 gennaio 2020) Oramai il 2019 sta per volgere al termine e tutti gli occhi sono puntati verso i movimenti economici che si prospettano per il prossimo 2020. Anche se mancano diversi giorni allo scadere del vecchio anno, non è affatto presto per iniziare a ragionare e capire qual’è la Quotazione dell’oro prevista per il futuro. All’interno di questo articolo vengono proposte diverse previsioni di prezzo per Gennaio 2020 dell’oro con riferimento a valori sul nuovo e sull’usato ed infine viene presentata un’attenta analisi dell’andamento in tempo reale. previsioni del prezzo dell’oro usato e nuovo a Gennaio 2020 Lungo l’arco del 2019, il prezzo dell’oro non ha segnalato importanti fluttuazioni, tuttavia questo trend probabilmente è destinato a mutare nel prossimo 2020. Nelle ultime settimane infatti le stime sono tornate a registrare degli spiragli di luce per il futuro, anche se i target fissati ... Leggi la notizia su correttainformazione

