Quentin Tarantino: Greta Gerwig lo fa commuovere al Palm Springs Film Festival (Di sabato 4 gennaio 2020) Greta Gerwig fa commuovere Quentin Tarantino ai Palm Springs Film Festival con un sentito tributo al regista di C'era una volta a... Hollywood. Greta Gerwig è riuscita a far commuovere Quentin Tarantino al Palm Springs Film Festival con il suo accorato discorso di presentazione in occasione della consegna del premio come Regista dell'Anno al cineasta di C'era una volta a... Hollywood. Gerwig, che è attualmente al cinema in America con il suo Piccole Donne - mentre qui dovremo aspettare il 9 gennaio per vederlo in sala - ha parlato dell'influenza che le opere di Quentin Tarantino e il suo modo di fare cinema hanno avuto sulla sua vita privata e professionale, come ad esempio girare Piccole Donne su pellicola, piuttosto che in digitale. ... Leggi la notizia su movieplayer

