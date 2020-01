Quanto ci manchi Pino! Sono passati 5 anni e a Napoli tutto parla ancora di te (Di sabato 4 gennaio 2020) Quella corsa verso Roma e verso la vita si arrestò il 4 gennaio di 5 anni fa e da allora “o’soul è cchiù povero”. Da allora il cuore di Pino Daniele è la migliore eredità che ci accompagna ancora oggi, mentre scorrono le giornate e il tempo per osservare le bellezze è sempre meno perché il ritmo della vita è cambiato tanto in questi 5 anni caro Pino.Era lento, come quello che cantavi in Terra Mia, quando provavi a descrivere con dolcezza la tua Napoli semplice e in armonia col suo caos. Quella Napoli in cui ci rifugiamo quando ti selezioniamo sulla playlist per stare ancora un po’ insieme. A Napoli tutto ancora parla di te e le contaminazioni Sono infinite e dove non ci Sono si creano e non c’è bisogno di eventi, show o manifestazioni organizzate, perché Napoli è uno spettacolo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

