Quando le chat diventano un pericolo: dagli stickers pedopornografici alle vendette porno che in troppo pochi denunciano (Di sabato 4 gennaio 2020) dagli stickers pedopornografici all’applicazione di messaggistica istantanea “Kik” usata per scambiarsi materiale porno di bambini, dagli insulti ai vip e ai politici alle truffe romantiche. I social media e il web rischiano di diventare una giungla, una trappola soprattutto per i più deboli, come sottolineano i dati diffusi dalla polizia postale sui reati del 2019. Gli stickers Un fenomeno particolarmente insidioso e che «ha fatto breccia tra giovani e giovanissimi» è rappresentato dagli stickers, ovvero adesivi digitali gratuiti da condividere sulle piattaforme di messaggistica istantanea, dai contenuti offensivi, violenti, discriminatori, antisemiti e persino pedopornografici. E ci sono anche i primi minori (in totale sono sette) indagati per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, a seguito della diffusione di stickers. Kik per scambiarsi foto ... Leggi la notizia su open.online

