Programmi TV di stasera, sabato 4 gennaio 2020. Su Tv8 in 1^Tv «Harry e Meghan: La nuova famiglia» (Di sabato 4 gennaio 2020) Harry e Meghan - La nuova famiglia Rai1, ore 21.35: Meraviglie – nuova Stagione Al via questa sera la terza edizione del programma condotto da Alberto Angela. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. La prima puntata di Meraviglie prende il via da un luogo magico: Capri, un sogno fatto isola. La storia, il costume, la moda si intrecciano su questo scoglio al largo del golfo di Napoli. Con Alberto Angela, se ne ammireranno le bellezze naturali ma anche la storia: da Villa Jovis, la sontuosa abitazione dell’imperatore Tiberio, a Villa Lysis, culla della mondanità, al sentiero dei fortini. Il regista Mario Martone racconterà i suoi primi incontri con l’isola, mentre Violante Placido, impersonando Eleonora Duse, rievocherà il contrastato rapporto della ... Leggi la notizia su davidemaggio

