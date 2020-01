Procura Genova senza personale. "A rischio indagini su 49 milioni Lega e Ponte" (Di sabato 4 gennaio 2020) “Chi nu cianze nu tetta. A Genova si dice così, se non piangi non ciucci il latte. Bisogna pur dirlo come più volte è stato fatto nelle sedi competenti. Altrimenti si diventa conniventi: la nostra Procura, che deve occuparsi del Morandi, è scoperta per il 28% degli organici amministrativi e per il 13% dei magistrati. Ne vanno di mezzo le inchieste”. Lo dice il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, intervistato dal Fatto Quotidiano. E “non c’è solo il Ponte...”,sottolinea elencando le numerose indagini, tra cui quella “sui 49 milioni della Lega”.“Per decenni non si sono fatti concorsi, oggi ne vediamo le conseguenze - osserva - È paradossale: c’è disoccupazione ma restano posti vacanti in servizi essenziali, come Asl e uffici giudiziari. Non voglio polemiche, ma mi chiedo se ci ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Radioterapia in tilt - la Procura di Genova apre un'inchiesta : Il Procura tore capo: «Vogliamo capire se le persone hanno patito un danno, se hanno perso una possibilità di curarsi»

