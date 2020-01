Previsioni meteo Milano per l’Epifania: cielo sereno o poco nuvoloso, minime sottozero (Di sabato 4 gennaio 2020) Previsioni meteo per l'Epifania a Milano: niente pioggia, il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno sottozero, le massime non supereranno i 6-9 gradi. L'assenza di pioggia non aiuta sul fronte dello smog: la concentrazione di pm10 resta sopra la soglia di allerta e restano dunque in vigore le limitazioni di primo livello per contrastare l'inquinamento. Leggi la notizia su milano.fanpage

