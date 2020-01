Previsioni Meteo a lungo termine, dopo l’irruzione fredda dell’Epifania avremo un grande dominio dell’anticiclone: freddo di notte, mite di giorno (Di sabato 4 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Evoluzione generale che continua a contemplare la presenza di un’alta pressione ingombrante su gran parte dell’Europa anche per la seconda decade di gennaio e per i primi giorni della terza decade. La circolazione di massima vedrebbe una cosiddetta configurazione “a Omega”, ossia con due saccature instabili, una in Atlantico, l’altra sullo Russia europea, ai fianchi di una imponente figura anticiclonica eretta, invece, lungo i meridiani centrali del continente. A costituire un’unica debole insidia alla figura di alta pressione, possibili infiltrazioni atlantiche basse, attraverso il Golfo di Gibilterra e verso il Mediterraneo centro-meridionale con qualche movimento instabile anche sulle nostre regioni tirreniche, insulari e dell’estremo Sud. Da metà e verso fine periodo, si intravede qualche debole possibilità di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

