Presepe devastato in un parco di Lodi. Caccia ai vandali (Di sabato 4 gennaio 2020) Le forze dell'ordine indagano sul blitz dei vandali che, presumibilmente la notte di capodanno, hanno preso di mira il Presepe allestito in un parco di Lodi dove il Gesù bambino è stato lapidato con il lancio di sassi e dopo essere stato asportato dalla capanna è stato decapitato e gettato via. Il Presepe era stato allestito nel parco di San Bernardo dall'associazione La Braila. Il Gesù bambino decapitato è stato ritrovato dai residenti in un campo. Leggi la notizia su agi

