“Posso scattarvi una foto?”, ma era Meghan Markle: sorpresa per due turisti (Di sabato 4 gennaio 2020) Siete insieme al vostro partner, intenti a fare un acrobatico selfie senza il comodo ma discutibile stick, e una persona vi si avvicina proponendosi di farvi una foto? Sappiate che quella persona potrebbe essere Meghan Markle. Ecco quello che è successo a Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz, coppia in visita al Parco Regionale dell’isola di Vancouver, in Canada, quando nell’intento di fotografarsi insieme sono stati avvicinati da una donna, che gli ha appunto chiesto se volessero lei scattasse loro una foto: “Abbiamo risposto di sì. Non ho visto chi fosse in quel momento – hanno raccontato a CTV News – Pensavamo avesse un aspetto familiare, ma non che potesse davvero trattarsi di Meghan Markle”. La foto scattata da Meghan Markle in Canada I due hanno quindi raccontato di aver accettato, non avendo idea che si potesse ... Leggi la notizia su forzazzurri

