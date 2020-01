Platinette irriconoscibile, persi 30 Kg durante le vacanze: ‘Ecco come ho fatto’ (Foto) (Di sabato 4 gennaio 2020) Un drastico cambiamento quello che ha avuto Platinette, o meglio Mauro Coruzzi. L’opinionista TV è dimagrito tantissimo nell’ultimo periodo. Infatti, in sei mesi ha perso ben trenta chili, grazie all’aiuto di una nutrizionista. Il 64enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita in quanto non riusciva più a muoversi, avendo di continuo dolore agli arti inferiori. Per tale ragione, Platinette ha deciso di prendersi più cura del suo corpo e cambiare il suo regime alimentare. Mauro affetto da fame nervosa: la cura per dimagrire Platinette ha deciso di cambiare il suo stile di vita e sopratutto il suo modo di mangiare. L’uomo ha dichiarato in una recente intervista di avere un vero e proprio disturbo dell’alimentazione. La sua, infatti, è una fame compulsiva e mangia anche quando non ha fame. La strada per raggiungere una perfetta forma fisica è ancora lunga ma ... Leggi la notizia su kontrokultura

