Pino Daniele, il post commovente della figlia Sara: “Ti penso tutti i giorni” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNel quinto anniversario della scomparsa di Pino Daniele, la figlia Sara lo ricorda su Instagram con un commovente post: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Così Sara Daniele, figlia di Pino e di Fabiola Sciabbarrasi, ricorda il padre con la frase accanto a due foto che la ritraggono bambina accanto al papà. Era il 4 gennaio 2015 quando il cantautore partenopeo ebbe un malore nella sua casa di Magliano, in Toscana. Un dolore al petto, la corsa in ospedale con la compagna e una morte arrivata troppo presto. Da allora ogni anno la figlia Sara ricorda il momento che ha cambiato per sempre la sua vita e quel dolore che, nonostante il tempo trascorso, non passa. L'articolo Pino Daniele, il post ... Leggi la notizia su anteprima24

