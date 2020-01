Pino Daniele, a 5 anni dalla morte il commovente ricordo della figlia: “Ogni giorno ti somiglio di più…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Una foto in bianco e nero con il papà che suona la chitarra, seduti vicini sul divano. Così Sara Daniele, figlia del cantautore napoletano, ha scelto di ricordare il padre nel quinto anniversario della sua scomparsa: “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più” ha scritto in un post su Instagram. “Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Visualizza questo post su Instagram Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te. ???? Un post condiviso da Sara Daniele (@saraDanielee) in data: 4 Gen 2020 alle ore 1:37 PST Il cantautore napoletano se ne è andato la notte del 4 gennaio del 2015, per un infarto, a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

