Perugia, si chiude ufficialmente l’era Oddo: arriva un successore dal grande fascino (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPerugia – La notizia era nell’aria. Massimo Oddo non è più l’allenatore del Perugia. La società umbra ha atteso la fine del girone di andata e ha approfittato della lunga sosta invernale per dare il benservito al campione del mondo. L’ex terzino del Milan paga dunque a caro prezzo l’ultimo passo falso casalingo contro il Venezia, con i biancorossi sesti in classifica con 27 punti a pari merito con Frosinone e Ascoli. Naufraga, dunque, il progetto Oddo, il tecnico sul quale il presidente Santopadre aveva puntato proponendogli un biennale la scorsa estate. A stupire, semmai, è il nome del successore. Quando sembrava tutto fatto con Stefano Colantuono, la dirigenza del Grifo ha virato con decisione su Serse Cosmi. A distanza di sedici anni, dunque, Cosmi torna sulla panchina del Perugia, coronando un sogno mai nascosto. Decisive, a ... Leggi la notizia su anteprima24

PerugiaToday : INVIATO CITTADINO Caffè di Perugia, addio. Chiude un’altra attività storica della città - agenzia_avinews : Il gruppo @CENTRALCAR_SPA del presidente Ettore Pedini chiude il 2019 con grandi soddisfazioni. Un trend positivo c… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Perugia chiude in 9 uomini, espulso anche Pietrone Iemmello #PERVEN -