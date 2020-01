Per giocare alle slot machine e alle videolottery è diventato obbligatorio l’uso della tessera sanitaria (Di sabato 4 gennaio 2020) Dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore la misura contenuta nel decreto Dignità e resa attuativa dallo schema di decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato che prevede l’utilizzo obbligatorio della tessera sanitaria per giocare alle videolottery e alle slot machine. Per chi viola le regole sono previste multe da 10mila euro. Secondo l’articolo 9-quater del documento, viene disposto che «l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori». «Si prevede – si legge ancora nel testo – che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di tale norma è ... Leggi la notizia su open.online

