Pellezzano, il cimitero resterà aperto nel giorno dell’Epifania (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – Serata particolare quella di sabato 5 gennaio nel Comune di Pellezzano. Il Sindaco, Francesco Morra, ha disposto l’apertura straordinaria serale del cimitero comunale. La notizia è stata diffusa anche tramite l’affissione di manifesti su tutto il territorio, sui quali sono riportati alcuni versi che ricordano l’adorazione dei Re Magi presso la capanna di Gesù: “È venuto il Signore nostro re: nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il Signore”. Il cimitero resterà aperto dalle ore 20.30 fino a mezzanotte. Alle 21.30 ci sarà la Santa Messa Solenne officiata nella Cappella del cimitero dai Parroci delle Parrocchie del Comune di Pellezzano. Sarà possibile far visita e restare vicino ai propri cari a conclusione delle festività natalizie, giorni in cui ... Leggi la notizia su anteprima24

ottopagine : Epifania: apertura straordinaria cimitero Pellezzano #Pellezzano -