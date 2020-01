Pedopornografia: nel 2019 in Lombardia 38 denunce della Polizia postale e un arresto (2) (Di sabato 4 gennaio 2020) (Adnkronos) – Successivamente inviava alle vittime una richiesta di denaro, da corrispondere in Bitcoin, pena la diffusione sulla rete dei dati illecitamente carpiti. Al termine delle indagini l’autore del reato è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano.Per quanto riguarda la prevenzione, sono proseguiti gli incontri formativi negli istituti scolastici lombardi: in 167 scuole gli specialisti della Polizia postale e delle Comunicazione hanno incontrato 14.572 alunni, 2.667 genitori, 1.760 docenti, oltre a 601 tra medici, avvocati, operatori socio-sanitari e altre figure professionali.L'articolo Pedopornografia: nel 2019 in Lombardia 38 denunce della Polizia postale e un arresto (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

