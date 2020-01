Pedofilo ricercato in tutta Europa per pornografia infantile e droga arrestato a Ostia (Di sabato 4 gennaio 2020) Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ostia: fermato durante un controllo, è emerso che era ricercato in tutta Europa per i gravi reati di pornografia infantile e droga. Secondo quanto emerso, non sapeva del mandato di arresto emesso dalle autorità inglesi. Adesso si trova nel carcere romano di Regina Coeli. Leggi la notizia su roma.fanpage

