Paura nel Casertano, furgone distrutto dalle fiamme – VIDEO (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Casal di Principe (Ce) – Torna da lavoro e trova il furgone in fiamme. E' accaduto ieri sera in via Ferrara a Casal di Principe, dove il veicolo di un imprenditore del posto è stato distrutto da un incendio. Il tutto è stato documentato in un VIDEO pubblicato sui social. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Sul posto i vigili del fuoco di Aversa per spegnere le fiamme.

