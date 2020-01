Paura in strada, ragazza aggredisce un giovane con l’acido: ricoverato con ustioni e bruciori (Di sabato 4 gennaio 2020) Follia nel centro di Milano: una ragazza ha spruzzato spray al peperoncino sul volto di un 28enne per poi lanciargli addosso dell’acido Aggressione con spray al peperoncino e acido nel cuore di Milano. Si è consumata in piazza Gae Aulenti dove, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza avrebbe aggredito un giovane di … L'articolo Paura in strada, ragazza aggredisce un giovane con l’acido: ricoverato con ustioni e bruciori NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

