Pattinaggio artistico, Europei 2020: i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri e Matteo Rizzo le punte, speranza Grassl (Di sabato 4 gennaio 2020) A meno di venti giorni dall’inizio dell’evento è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati azzurri che parteciperanno ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, in programma dal 20 al 26 gennaio presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria), dove i riflettori saranno principalmente puntati sulla gara individuale maschile, con Matteo Rizzo motivato a conquistare nuovamente un posto sul podio dopo la splendida medaglia di bronzo ottenuta lo scorso anno a Minsk, in Bielorussia. L’atleta delle Fiamme Azzurre sarà accompagnato da due compagni di squadra di alto profilo, ovvero Daniel Grassl, reduce dalle Finali Junior Grand Prix di Torino motivato ad accaparrarsi una posizione di lusso, e il debuttante Gabriele Frangipani, Campione Nazionale Junior già in grado di atterrare con buone percentuali sia il triplo axel che il quadruplo toeloop. Da segnalare ... Leggi la notizia su oasport

