Paternò, rapina anziano e gli ruba i soldi appena prelevati: 39enne incastrato dalle telecamere (Di sabato 4 gennaio 2020) I Carabinieri di Paternò hanno arrestato un trentanovenne, Salvatore Messina, per il reato di rapina aggravata. Le indagini sono partite dopo una rapina perpetrata il 4 novembre ai danni di un ottantenne, all’interno del garage della sua abitazione paternese. L’anziano quel pomeriggio era andato all’ufficio postale di via Teatro e, dopo aver effettuato un prelievo allo sportello, era tornato a casa con la propria auto, senza immaginare di essere seguito dal malvivente. Dopo aver lasciato l’auto nel garage, l’anziano si era trovato davanti l’uomo a volto coperto. Il rapinatore alla fine riuscì a strappargli dalla tasca dei pantaloni 400 euro appena prelevati, per poi darsi alla fuga. La ricostruzione dei fatti è stata fatta anche grazie all’esame dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza dell’ufficio postale e di quelli presenti in zona L'articolo Paternò, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

