Partecipa al nostro gioco e vinci una serata da “TRITO” Pub Gourmet a Portici (Di sabato 4 gennaio 2020) Partecipa al nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub Gourmet di Portici. Grazie a “Trito” Pub Gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone. Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare il risultato finale delle gare di campionato disputate dal nostro amato Napoli. Importante sarà indicare anche i nomi dei marcatori. Qualora più utenti dovessero indovinare il risultato finale, infatti, per l’attribuzione del premio si andranno a guardare i nomi degli eventuali marcatori indicati. Chi ne avrà azzeccati di più si aggiudicherà la cena. Nel caso in cui una sola persona avesse indovinato il risultato finale non sarà necessario ... Leggi la notizia su forzazzurri

