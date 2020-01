Papa Francesco stile Kill Bill o contro Bruce Lee, già rimossi i murales nel centro di Roma (Di sabato 4 gennaio 2020) Voleva essere una provocazione e un modo per sdrammatizzare il gesto di Papa Francesco che, sottraendo la sua mano dalla presa di una fedele che lo aveva strattonato, aveva dato un paio di schiaffetti sulla mano della donna, per poi allontanarsi con un volto palesemente spazientito. Il video virale del Papa irritato con una fedele, Bergoglio chiede scusa: «Ho perso la pazienza» – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Un gesto che ha fatto il giro del mondo e per cui Bergoglio si è scusato durante la prima omelia del 2020, ma che nel frattempo è diventato un vero e proprio meme che ha ispirato battute, citazioni e metafore, ma anche opere di street art. È stato il caso di Kill Pope, lo stencil realizzato dal designer e artista Harrygreb in vicolo della Campanella, nel centro di Roma. Il murale raffigurava Papa Francesco con alcuni richiami ... Leggi la notizia su open.online

Pontifex_it : «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28). Messaggio per la XXVIII Gi… - LegaSalvini : ++ Salvini zittisce le critiche per la parodia sul Papa: 'Fatevi una risata' Il leader della Lega Matteo Salvini sm… - civcatt : +++??Siamo grati a @maurobiani per la tavola che ha realizzato in occasione dei 170 anni de 'La Civiltà Cattolica'.… -