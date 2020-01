Paola Pisano e la «password di Stato»: che cosa ha detto, come funziona oggi e cosa si rischia (Di sabato 4 gennaio 2020) La ministra dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, Paola Pisano, ha rilasciato delle dichiarazioni – andate in onda durante l’odierna puntata di Eta Beta su Radio1 – dove si è lasciata sfuggire una proposta che avvicinerebbe lo Stato a quella presentata dal renziano Luigi Marattin. Ecco quanto dichiarato in merito all’identità digitale: Con l’identità digitale noi avremo un’unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali, ma questa user e password potrebbe anche essere utilizzata per accedere non solo ai servizi digitali della pubblica amministrazione ma ai servizi digitali anche del privato. Per esempio il nostro conto in banca, per esempio prenotare un’auto in sharing, andare al cinema, per esempio comprare su Amazon. Ogni volta che noi abbiamo una user e una password questa user e password dovrebbe ... Leggi la notizia su open.online

