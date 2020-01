Paola Barale rivela: “Mike Bongiorno non mi parlò per quindici giorni perché…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Paola Barale ospite a “La Confessione” di Peter Gomez si racconta in una piacevole intervista. Durante la puntata andata in onda sul canale Nove, la showgirl confida apertamente molti dettagli della sua vita che l’hanno resa particolarmente intensa. Gioie che ama ricordare ma anche situazioni difficili per il quale oggi appare ancora molto dispiaciuta. Paola Barale, nell’estate del 2001 è accusata di essere in possesso di droga durante una vacanza all’Isola D’Elba organizzata con alcuni suoi amici. Durante il racconto, la showgirl appare molto risentita soprattutto perché è costata ben sette anni di processo. In quel periodo si era impegnata nel far causa per tutte le accuse non vere. E a distanza di diciannove anni, l’ipotesi che tutto fosse stato organizzato a tavolino fanno riflettere ancora oggi la showgirl, che nonostante la notevole ... Leggi la notizia su velvetgossip

