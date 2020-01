Pallanuoto, Italia-USA 10-8 nel secondo incontro del Quattro Nazioni 2020 di Cuneo. Triplette di Di Fulvio e di Luongo (Di domenica 5 gennaio 2020) secondo incontro e secondo successo per il Settebello di Sandro Campagna, impegnato nel Quattro Nazioni 2020 di Cuneo. La Nazionale azzurra di Pallanuoto maschile si è imposta infatti con il punteggio di 10-8 contro gli Stati Uniti in un match non facile, contro un avversario ostico dal punto di vista fisico. Un confronti in cui non sono mancati gli alti e i bassi e nel quale la selezione del Bel Paese è riuscita a spuntarla con carattere e determinazione. Da notare le triplette di Francesco Di Fulvio e di Stefano Luongo. Domani, alle 12.00, vi sarà l’attesa sfida contro l’Ungheria, che ha sconfitto 10-5 la Grecia, nel match decisivo per il successo di questo torneo. LA CRONACA Venendo alla cronaca, gli States partono forte grazie alla realizzazione di Daube, a cui però rispondono prontamente gli azzurri: rigore realizzato da Di Fulvio e raddoppio di Velotto. La formazione ... Leggi la notizia su oasport

