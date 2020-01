Pallamano: Italia vittoriosa sull’Arabia Saudita nell’ultima amichevole di preparazione (Di domenica 5 gennaio 2020) Si chiude con una vittoria il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella preparazione al torneo di pre-qualificazione ai Mondiali di Egitto 2021, arrivata contro l’Arabia Saudita, nell’amichevole disputata a Lubiana, in Slovenia. Avvio di gara difficile per gli azzurri, che soffrono nel primo tempo, faticando oltremodo in fase offensiva e subendo le accelerazioni avversarie, fino alla sirena, quando il tabellone segna il 15-10 in favore della squadra bianco-verde. Nella ripresa arriva la reazione della compagine allenata da Riccardo Trillini, che impatta sul 21-21, trovando il vantaggio sul 24-23, e restando in equilibrio fino alla sirena, ovvero fino al rigore decisivo messo a segno da Gianluca Dapiran, per il 27-26 conclusivo. Ora testa al torneo di pre-qualificazione di Benevento, dove al cospetto dell’Italia ci saranno Kosovo, Georgia e Romania, ... Leggi la notizia su oasport

ottopagine : Pallamano, l'Italia batte l'Arabia Saudita. Oggi sfida bis #Benevento - sportface2016 : #Pallamano - L'Italia batte l'Arabia Saudita in amichevole - Interista100 : PALLAMANO NAZIONALE MASCHILE AMICHEVOLI ITALIA-Arabia Saudita 23-21 -