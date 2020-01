Palermo, la Finanza sequestra 223mila euro di beni a ex funzionario Inps: “Ha cancellato i debiti di 13 aziende” (Di sabato 4 gennaio 2020) È accusato di aver cancellato i debiti di 13 società dall’archivio dell’Inps. Per questo motivo la guardia di Finanza di Palermo ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di circa 223 mila euro, quale profitto dei reati di abuso d’ufficio, accesso abusivo ai sistemi informatici dell’Inps e frode informatica nei confronti di Nicolò Ancona, 66 anni, ex funzionario dell’Istituto. La segnalazione era stata fatta dallo stesso istituto previdenziale. Il decreto d’urgenza di sequestro è stato ordinato della procura, convalidato dal gip, che I dirigenti avevano notato alcune anomalie in alcune pratiche lavorate dal funzionario. Le fiamme gialle hanno svolto indagini per verificare le attività compiute dal funzionario pubblico nel periodo tra il 2011 e il 2015 su pratiche relative ad “abbandono e sospensione dei crediti previdenziali“. Il dipendente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

