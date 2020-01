Palermo: abuso d’ufficio, Gdf sequestra 223 mila euro a ex funzionario Inps (Di sabato 4 gennaio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto emesso d’urgenza con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di circa 223 mila, “quale profitto dei reati di abuso d’ufficio, accesso abusivo ai sistemi informatici dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e frode informatica” ipotizzati nei confronti dell’ex funzionario dell’Inps A.N., palermitano di 67 anni. Una preliminare indagine interna condotta dall’Ente “aveva fatto emergere indici di anomalia nelle ‘lavorazioni” svolte dal funzionario, con conseguente segnalazione alla locale Procura della Repubblica. Le Fiamme Gialle palermitane ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

