Outlander, il trailer della quinta stagione dal 16 febbraio su Starz (Di sabato 4 gennaio 2020) Outlander 5, Starz rilascia il primo trailer della quinta stagione che debutterà il 16 febbraio negli Stati Uniti, e prossimamente in Italia su FoxLife Starz ha rilasciato il primo trailer della quinta stagione, attesissima, di Outlander, che andrà in onda sul canale via cavo americano a partire dal 16 febbraio prossimo, con un episodio a settimana. In Italia non sappiamo ancora quando debutterà su FoxLife, ma se si ripete lo schema utilizzato negli anni passati la serie dovrebbe debuttare a breve distanza dagli USA (per restare aggiornati sulle date di debutto in Italia, seguite il nostro calendario che trovate in questa pagina, aggiungeremo lì la data di Outlander 5). Nella quinta stagione, composta da 12 episodi, i Fraser dovranno combattere per difendere la loro famiglia e la casa che costruito con tanta fatica, visto che la rivoluzione Americana si sta avvicinando.

