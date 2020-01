Orrore a Torre Boldone: ladri rubano in casa e affogano il chihuahua di famiglia nel water (Di sabato 4 gennaio 2020) Choc a Torre Boldone, in provincia di Bergamo: i proprietari di un appartamento hanno trovato la casa a soqquadro e il loro cagnolino, un chihuahua di nome Attila, affogato nel water. A uccidere l'animale sarebbero stati dei ladri introdottisi in casa in pieno giorno, venerdì mattina: probabilmente hanno annegato il cane perché abbaiava. Leggi la notizia su milano.fanpage

