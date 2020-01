Oroscopo Paolo Fox del 4 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di sabato 4 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 4 gennaio annuncia novità davvero interessanti per i 12 segni zodiacali. Per le persone del Cancro sarà una giornata di recupero, invece, per i nativi dei Pesci sarà molto tesa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato. Paolo Fox Oroscopo del 4 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Molti di voi sono impegnati a sistemare questioni rimaste in sospeso. Il 2020 è iniziato in maniera faticosa e, nonostante tutto, dovete iniziare a pianificare una primavera vincente. Toro – In questa giornata potreste dire basta al alcune situazioni intollerabili. Cercate di realizzare tutti i vostri desideri e pianificare grandi progetti, in vista della primavera e dell’estate. Gemelli – Inutile nascondere la tensione nervosa che negli ultimi tempi è stata protagonista della vostra vita. Se l’amore è stato punito, ora dovete andarci cauti. Dal punto di ... Leggi la notizia su kontrokultura

