Oroscopo Branko oggi, sabato 4 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di sabato 4 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, le previsioni di Branko per questo 4 gennaio sono assolutamente positive. La Luna entra nel segno e si combina alla perfezione con Venere e Marte. Questo significa che in amore non avrete di certo problemi, mentre qualche piccola difficoltà potrebbe sopraggiungere sul posto di lavoro. Pazientate e poi fate la vostra mossa. Toro Cari Toro, la giornata è assolutamente favorevole sia in amore che in affari, grazie alla Luna che arriva nel segno ... Leggi la notizia su tpi

