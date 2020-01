Omicidio Roberta Ragusa, Logli: “Voglio la revisione del processo” (Di sabato 4 gennaio 2020) Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, ha un nuovo legale. Si tratta di Enrico Di Martino, incaricato di tentare qualsiasi strada affinché il suo assistito possa un giorno lasciare il carcere. Il 56enne continua a dichiarare la sua innocenza. Il settimanale Giallo ha riportato alcune recenti dichiarazioni dell’uomo, il quale ha affermato la necessità di raccogliere qualsiasi elemento possibile per tentare la strada della revisione del processo. Ricordiamo come lo scorso 10 luglio la corte di cassazione abbia confermato in via definitiva per Logli la condanna a 20 anni di reclusione per l’Omicidio e la distruzione del corpo di sua moglie Roberta. Una condanna che sarebbe arrivata a 30 anni, se Antonio non avesse scelto il rito abbreviato, riducendo così di un terzo la sua pena. Roberta Ragusa: un mistero che perdura da 8 lunghi anni Roberta Ragusa, sposata con Antonio Logli ... Leggi la notizia su kontrokultura

