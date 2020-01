Oliveto Citra, domenica una serata di beneficenza per il Libano. (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoOliveto Citra (Sa) – “Una calza per il Libano”. S’intitola così, la serata di beneficenza che si terrà domani (domenica) 5 gennaio a partire dalle ore 18 in piazza Monumento nella città di Oliveto Citra, nel cuore della Valle del Sele. Una serata organizzata dai giovani del territorio ed il cui ricavato sarà interamente dedicato alle popolazioni del Libano e che vedrà l’esibizione di un gruppo di artisti di musica gospel e la rievocazione della Natività in stile presepe vivente. I partecipanti inoltre, potranno contribuire domando durante la serata di beneficenza, del materiale di cancelleria, degli indumenti nuovi, dei giocattoli nuovi, pannolini e pannoloni. Evento che vedrà i giovani della Valle del Sele lavorare per regalare un sorriso ai bambini del Libano. “Una serata alternativa e organizzata da un gruppo di giovani studenti universitari – ... Leggi la notizia su anteprima24

