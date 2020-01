Nuovo raid Usa a Baghdad, ucciso comandante delle milizie filo-iraniane (Di sabato 4 gennaio 2020) Baghdad, Nuovo raid degli Usa. Sarebbe rimasto ucciso Shibl al Zaidi comandante delle milizie filo-iraniane. I miliziani non confermano il decesso. A poche ore dall’attacco che ha portato alla morte di Soleimani e che potrebbe cambiare il corso della storia, gli Usa colpiscono a Baghdad con un Nuovo attacco, uccidendo questa volta uno dei capi della milizia filo-iraniana. Baghdad, Nuovo raid degli Usa, ucciso leader delle milizie filo-iraniane L’attacco è avvenuto nella tarda serata di venerdì, a nord di Baghdad. Il raid statunitense avrebbe causato sette morti e almeno tre feriti che sarebbero in gravi condizioni. Nell’attacco sarebbe stato ucciso Shibl al Zaidi, uno dei comandanti delle Brigate Imam Ali, che rientra in una formazione filo-iraniana. Esercito La versione dei miliziani: Shibl al Zaidi sarebbe vivo, gli Stati Uniti avrebbero attaccato un ... Leggi la notizia su newsmondo

