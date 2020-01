Nuovo raid Usa a Baghdad, ucciso comandante. Allarme attentati in Europa (Di sabato 4 gennaio 2020) Un Nuovo raid aereo americano in Iraq, a nord della capitale Baghdad, ha ucciso Shibl al Zaidi, comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare. Per il momento il condizionale è d’obbligo dal momento che le autorità irachene smentiscono le notizie sulla morte del comandante Shibi al Zaidi, leader delle Brigate Imam Ali. Ma gli americani ne … L'articolo Nuovo raid Usa a Baghdad, ucciso comandante. Allarme attentati in Europa proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

