Nubel Bayern Monaco, lo Shalke toglie la fascia di capitano al portiere (Di sabato 4 gennaio 2020) Nubel Bayern Monaco, lo Shalke 04 non ci sta: tolta la fascia di capitano al portiere. «Scelta presa tutti insieme», dice la società È arrivata la notizia dell’ufficialità del trasferimento di Nubel al Bayern Monaco. Il portiere, che il 30 giugno si libererà dallo Shalke 04, ha scelto i monegaschi per il prosieguo della sua carriera. La società attuale, tuttavia, non pare l’abbia presa benissimo. Gli è stata infatti tolta la fascia di capitano, come confermato dalla dirigenza: «Tutti insieme abbiamo fatto questa scelta: Alex deve rinunciare al suo ruolo di capitano. Sarà Mascarell ad indossare la fascia». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

CORNERNEWS24 : #Calcio - Nubel al Bayern da luglio, è l'erede di Neuer Portiere ora a Schalke firma quinquennale. Inizialmente riserva - n9ve2 : RT @DiMarzio: Nuovo rinforzo per il #BayernMonaco: arriva a giugno - Ali15504542 : RT @DiMarzio: Nuovo rinforzo per il #BayernMonaco: arriva a giugno -